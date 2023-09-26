Перевірені способи, що зекономлять вам гроші: що робити, якщо курятина "задихнулась"

Як усунути неприємний запах курячого м'яса

Ми розповідали, яку частину курки купувати вигідніше. Уявімо ситуацію — ви купили більше м’яса, ніж можете з’їсти за раз, залишили його в холодильнику в поліетиленовій упаковці і вчасно не приготували.

За день-два курка ще не зіпсується, але вже може з’явиться неприємний запах. Та є кілька способів, які допоможуть позбутися від цього запаху. Про них розповіли на Ukr.Media.

Як усунути неприємний запах курячого м'яса

Це обов’язково зробити до того, як ви почали готувати. Хоч м’ясо і не зіпсувалось, але страва, приготована з нього, матиме доволі сумнівний смак і аромат. Усунути його можна кількома способами.

Допоможуть:

гірчиця

винний оцет або червоне сухе вино

гранатовий соус або свіжий сік граната

марганцівка

лимон

спеції і пряні трави з сильним ароматом

деревне вугілля

суха аптечна ромашка

сіль і цукровий пісок

часник

Важливо — якщо м'ясо все-таки зіпсувалося, не варто намагатися його "реанімувати". Ви позбавите його неприємного запаху, а ось небезпеки — ні.

Як врятувати курятину, що "задихнулась": алгоритм дій

Перш за все, промийте курку в холодній проточній воді. З тушки видаліть жир — саме він може бути джерелом запаху. Мийте ретельно, але акуратно, щоб не було бризок — вони легко рознесуть бактерії з м'яса по всій кухні.

Наріжте курку на шматки і на кілька годин замочіть її в слабкому розчині марганцівки. Врятує також холодна солона вода — в ній м’ясо замочують на 3-4 години: на 1 літр води потрібно додати 2 столові ложки з гіркою великої повареної солі.

Також кулінари радять покласти м'ясо в відвар аптечної ромашки. Для нього столову ложку ромашки заварюють склянкою окропу, а потім відвар розводять в літрі холодної води.

Щоб застосувати гірчицю, змастіть нею кожен шматок з усіх боків. Складіть їх в миску, накрийте плівкою і помістіть в холодильник.

Також можна натерти куряче м'ясо сумішшю цукру та солі. Допоможе і часник — наріжте зубчики і нашпигуйте ними курятину, додаючи сіль.

Ще один технологічний прийом, що допоможе позбутися неприємного запаху — маринування. Ми ділились цікавим маринадом для курятини.