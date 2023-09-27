Забудьте про чорні банани: хитрий спосіб, щоб зберегти їх свіжими два тижні і більше

Є спосіб зберегти їх свіжими надовго

Ми розповідали про хитрий трюк, який допоможе прогнати жучків з банки з крупами. Тепер ділимось лайфхаком, який допоможе надовго зберегти банани свіжими.

Коли банани стиглі, вони дуже швидко чорніють. Втім, є один секрет, що допоможе зберегти ці фрукти свіжими навіть впродовж 15 днів. Про нього розповіли на "РБК-Україна".

Чому ви чините з бананами неправильно?

Переважна більшість людей зберігає банани у вазі з фруктами, що розміщена на кухонному столі або на полиці. Впродовж декількох днів банани дозрівають; до кінця тижня шкірка може взагалі стати темно-коричневою.

Найсмачніші банани — яскраво-жовті. Але такими вони є дуже короткий період часу. Розповідаємо, як зберігати банани, щоб уповільнити процес їх дозрівання

Як зберегти банани жовтими?

Річ у тім, що, дозріваючи, стебло банана виділяє етиленовий газ. Він поширюється на решту плоду і допомагає йому дозріти. Тому для того, щоб вберегти плід від згубної дії етилену, його слід ізолювати від стебла. Чудово для цього підходить пластикова плівка або вощанка.

Так, при закритому стеблі, залишається менше місць для витоку газоподібного етилену.Також ми розповідали про швидкий спосіб, який допоможе відділити суцвіття цвітної капусти.