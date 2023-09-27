Кулінарний трюк: картопляне пюре буде, як в дорогому ресторані

Декілька "картопляних" трюків для неймовірного гарніру

Ми розповідали, що додати у картопляне пюре, щоб було смачно. Тепер ділимось хитрощами, які стосуються безпосередньо приготування картоплі.

Картопляне пюре — це універсальний гарнір, який чудово поєднується з м’ясом, птахом та рибою. Ресторанні кухарі мають свої кулінарні секрети, які допоможуть бездоганно приготувати цю просту страву. Про них розповіли на Pixelinform.

Подрібнення картоплі

Часто кулінари варять картоплини цілими, через побоювання, що у коренеплоду з’явиться рідкий відтінок смаку. Втім цього боятися не варто — це не матиме негативного впливу на смак. Навіть навпаки — за умови рівномірного подрібнення картоплі гарнір вийде не тільки смачнішим, а й приготується значно раніше.

Прогрівання

Побутує думка, що картоплю варто товкти одразу після того, як злили воду. Проте за такого підходу пропускається один важливий етап — прогрівання каструлі. Після зливання води каструлю треба повернути на плиту на пару хвилин. За цей час випаруються найменші залишки рідини.

Тільки товкачка

Часто у кулінарів виникає спокуса прискорити процес приготування пюре, тому вони вдаються до блендера або міксера. Але через це гарнір виходить поганої якості. Варто не полінуватися і використати товкачку, а в ідеалі — ще й протерти пюре через сито, щоб не було грудочок.

Така картопля буде неймовірним гарніром до соковитих котлет і не тільки. Вона буде мати насичений смак і бездоганну текстуру.