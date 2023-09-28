Хитрість, яка допоможе зекономити: чи можна у випічці використовувати маргарин замість масла

Є випадки, коли ці два продукти взаємозамінні

Готуючи ароматну випічку, таку як тертий пиріг з начинкою, потрібно знати деякі секрети та нюанси. Одна із таких важливих деталей – це вибір жиру для випічки.

На Pixelinform розповіли, у яких випадках який вид жиру підходить краще. Але є безліч нюансів, які потрібно врахувати для вдалого вибору

Врахуйте рецепт та вид випічки

Деякі види тіста вимагають певного жиру для потрібної текстури та смаку. Наприклад, для пісочного тіста краще використовувати маргарин, а дріжджового тіста — масло. Бісквітному тісту пасують як маргарин, так і масло.

Якість та склад жиру

Не всі маргарини та масла однаково добре підходять для випічки. Намагайтеся вибирати ті продукти, які мають натуральний та простий склад. Також звертайте увагу на жирність — чим вона вища,тим краще для випікання. Зазвичай для тіста використовують маргарин з жирністю 72-82% та масло з жирністю 82-86%.

Температура та форма жиру

Залежно від рецепту та виду випікання жир може знадобитись взагалі замороженим, холодним або кімнатної температури. Він потрібен твердим або м’яким, цілісним або розтопленим.

Жир – це важливий інгредієнт, що має сильний вплив на текстуру та смак виробів. Вибирайте жир залежно від рецепта та виду випічки. Є й зовсім чудернацькі рішення — наприклад, використовувати майонез у печиві.