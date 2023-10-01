Якщо горіхи гірчать, не викидайте: простий трюк вирішить проблему

Є один простий, але ефективний спосіб

Ми розповідали, як начистити одразу багато волоських горіхів. Тепер ділимось лайфхаком, що допоможе позбавити гіркоти придбані ядра.

Іноді трапляється, що куплені волоські горіхи виявляються надто гіркими. Деякі люди вирішують викинути несмачний продукт, однак є спосіб, який позбавить їх гіркоти. Про нього розповіли на Pixelinform.

Як врятувати горіхи

Найкраще працює така нескладна процедура, як промивання горіхів. Почищені ядра потрібно висипати в глибоку миску і залити чистою водою. Незабаром вона стане каламутною. Процедуру слід повторювати до того моменту, доки чергова порція рідини не залишиться прозорою — це свідчитиме про те, що з продукту повністю вийшла гірка олія.

Діяти можна й інакше: достатньо буде просто залити горіхи і, не змінюючи воду, залишити на всю ніч. Горіхи стануть смачними і в цьому випадку.

Як вчинити з горіхами далі

Після вимочування варто одразу вживати горіхи. Якщо ж ви бажаєте їх залишити, вони потребують просушування, що позбавить їх зайвої вологи.

Для цього продукт треба підсушити в духовці. Точного часу для процедури немає — варто орієнтуватися на стан горіхів. Вони повинні знову стати сухими і твердими. Такі горіхи можна зберігати і використовувати. Наприклад, пекти з ними польський "Панський пляцок".