"Золотий" стандарт приготування рису: відома ідеальна пропорція крупи та води

Така крупа після варіння буде ідеальною

Рис – це чудовий гарнір, такий же улюблений у наших кулінарів, як картопляне пюре. Але часто треба постаратися, щоб страва виглядала апетитною. Часто крупа розварюється, перетворюється на грудки і врешті-решт нагадує не найапетитнішу масу.

Втім, можна легко запобігти проблемі, якщо знати прості правила приготування. Про них розповіли на Pixelinform.

Насамперед, потрібно правильно обрати каструлю для варіння. Найкраще підійде посуд з товстим дном та товстими стінками. В такій каструлі каша не пригорить і краще пропариться.

Відповідально слід підійти і до вибору круп. Для каші краще обрати сорт із меншою кількістю крохмалю. Попередньо рис ретельно промивається під проточною водою.

Якщо потрібно скоротити час приготування, перед варінням зерна можна на 30 хвилин залити водою. Це пом’якшить рис.

Важливим є і співвідношення крупи та води. Часто слід орієнтуватись на підказки на упаковці. Спочатку воду слід довести до кипіння, а вже тоді — додавати крупу.

Час приготування зазвичай займає до 15-20 хвилин. Але не потрібно одразу діставати кашу з каструлі та подавати до столу. Залишіть гарнір настоятися під кришкою приблизно 5-10 хвилин.

З такими простими правилами гарнір завжди буде розсипчастим і апетитним. Також ми розповідали, чи можна їсти крупи, в яких завелися жучки.