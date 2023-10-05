Не для краси: кухарі розкрили секрет надрізів на сосисках

Багато хто помічав ці канавки, та не всі знають, що у них є призначення

Ми розповідали, як зварити яйце, яке розбилось. Тепер ділимось цікавим фактом, про який багато хто не здогадується — а саме, навіщо кухарі надрізають сосиски перед смаженням.

Перед тим, як почати смажити сосиски, багато кулінарів надрізають їх у кількох місцях. Багато хто впевнений, що ця дія потрібна лише для того, щоб готова страва виглядала апетитно та красиво. І вони справді набувають цікавішого зовнішнього вигляду. Втім, всупереч поширеній думці, така обробка продукту має й цілком тривіальне практичне значення. Про нього розповіли на Pixelinform.

Якщо ви плануєте посмажити ковбасні вироби на сковороді, то на продукті потрібно зробити надрізи. Не варто опускати цей крок, навіть якщо зовнішній вигляд страви не має для вас особливого значення.

Надрізування має і практичний ефект — ці отвори потрібні і для більш рівномірного прожарювання страви. Якщо на сосисках не буде "смужок", то при швидкому обсмажуванні продукт може залишитися сирим та холодним усередині.

Такі сосиски доведеться збільшити силу вогню або час приготування. У першому випадку є ризик того, що поверхня ковбасного виробу пригорить почорніє. А у другому — ковбаска висохне і буде вже не такою смачною.

А ось наявність надрізів значно спрощує смаження сосисок. Також ми розповідали, навіщо люди кладуть соду у вино.