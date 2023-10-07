Картопля буде варитися вдвічі швидше: елементарна хитрість

Проста хитрість допоможе вам прискорити процес

Ми розповідали про хитрий трюк, який застосовують досвідчені кулінари, щоб пюре було ніжнішим. Тепер ділимось хитрістю, яка допоможе у кілька разів прискорити варіння картоплі.

Здається, що немає нічого складного у тому, щоб зварити картоплю. Але, володіючи елементарними кулінарними трюками, від овоча можна добитись різних характеристик. Приміром, на Pixelinform розповіли, як змусити її варитись удвічі швидше.

Щоб витрачати менше часу на варіння картоплі, до каструлі потрібно додати один додатковий інгредієнт. Нічого екзотичного — цей продукт є у кожному холодильнику.

Йдеться про вершкове масло. Завдяки йому картопля не лише приготується швидше, а й вийде значно смачнішою.

Невеликий шматочок масла слід додати до води відразу, як тільки картопля закипить. Продукт утворить на поверхні жирну плівочку — завдяки цьому температура приготування в каструлі буде трохи вищою.

Олія в якості додатку теж працює. Але саме з вершковим продуктом картопля набуде яскравішого аромату і смаку. Також ми розповідали, як обирати сир на ринку.