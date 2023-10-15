Фантастична польська страва зі звичайної картоплі: їм наїсться вся родина

Незвичайною і ситною стравою із задоволенням поласують усі

Картопля – традиційний продукт у багатьох країнах. З нього можна приготувати страви абсолютно на будь-який смак. Картоплю смажать на сковороді, запікають у духовці, готують з нею перші страви, варять картопляне пюре – мабуть, усі страви перерахувати досить складно.

Сьогодні ми приготуємо традиційну у Польщі страву — бабку з картоплі. Смачна та ситна страва вийде без будь-яких зайвих грошових або тимчасових витрат: вам потрібно просто змішати всі продукти, решту зробить духовка. Shuba розповідає, що за бажанням у страву можна додавати гриби та сир. Пробуємо?

Як приготувати картопляну запіканку по-польськи

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

ковбаски для смаження з сиром — 400 г;

свиняча грудинка — 150 г;

цибуля — 2 шт.;

кмин, насіння — 1 ч. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Ковбаски та грудинку відправте в морозилку за півгодини до початку приготування, потім наріжте ковбаски кружальцями завтовшки 1 см, а грудинку – середні кубики. Грудинку викладіть на сковороду, поставте на середній вогонь та витопіть жир. Злийте більшу частину жиру в миску і збережіть. До грудинки додайте ковбаски та нарізану цибулю, посмажте 5 хвилин, зніміть з вогню та додайте кмин. Картоплю помийте і натріть на дрібній тертці, додайте до неї витоплене сало. Все посоліть і поперчіть. Керамічну форму змастіть олією, влийте половину картопляної маси. На картоплю покладіть ковбаски з грудинкою і цибулею і закрийте картопляною масою, що залишилася. Запіканку відправте в розігріту до 200 ° C духовку на 50 хвилин до рум’яної скоринки.

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