Фантастична польська страва зі звичайної картоплі: їм наїсться вся родина
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Незвичайною і ситною стравою із задоволенням поласують усі
Картопля – традиційний продукт у багатьох країнах. З нього можна приготувати страви абсолютно на будь-який смак. Картоплю смажать на сковороді, запікають у духовці, готують з нею перші страви, варять картопляне пюре – мабуть, усі страви перерахувати досить складно.
Сьогодні ми приготуємо традиційну у Польщі страву — бабку з картоплі. Смачна та ситна страва вийде без будь-яких зайвих грошових або тимчасових витрат: вам потрібно просто змішати всі продукти, решту зробить духовка. Shuba розповідає, що за бажанням у страву можна додавати гриби та сир. Пробуємо?
Як приготувати картопляну запіканку по-польськи
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг;
- ковбаски для смаження з сиром — 400 г;
- свиняча грудинка — 150 г;
- цибуля — 2 шт.;
- кмин, насіння — 1 ч. л.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Ковбаски та грудинку відправте в морозилку за півгодини до початку приготування, потім наріжте ковбаски кружальцями завтовшки 1 см, а грудинку – середні кубики.
- Грудинку викладіть на сковороду, поставте на середній вогонь та витопіть жир. Злийте більшу частину жиру в миску і збережіть.
- До грудинки додайте ковбаски та нарізану цибулю, посмажте 5 хвилин, зніміть з вогню та додайте кмин.
- Картоплю помийте і натріть на дрібній тертці, додайте до неї витоплене сало. Все посоліть і поперчіть.
- Керамічну форму змастіть олією, влийте половину картопляної маси. На картоплю покладіть ковбаски з грудинкою і цибулею і закрийте картопляною масою, що залишилася.
- Запіканку відправте в розігріту до 200 ° C духовку на 50 хвилин до рум’яної скоринки.
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