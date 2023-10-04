Один інгредієнт — і пюрешка буде в сто разів смачніша: найпростіші трюки

Пюре готуватимете тільки так

Картопляне пюре – класика на наших кухнях. Напевно, ви готували його мільйон разів.

Чи можна його зробити ще смачнішим та ароматнішим? Так, якщо скористатися хитрістю від "Важно знать".

Як приготувати ідеальне пюре.

Для початку потрібно вибрати незіпсовану картоплю, яка добре розварюється. Її потрібно помити, почистити, залити гарячою водою та поставити на вогонь. До картоплі потрібно відразу додати трохи солі, лавровий лист і горошки чорного перцю. Саме ці приправи додадуть картоплі неповторного смаку.

Коли картопля звариться до готовності, необхідно вилити всю рідину — потрібно, щоб картопля була сухою. Щоб позбутися зайвої води, можна використовувати друшляк або сито.

Для м’якої та пишної текстури потовчіть картоплю за допомогою товкачки. Тільки так можна отримати ніжну та повітряну страву.

І найголовніший момент – додавання секретного молочного соусу до картопляного пюре. На повільному вогні підігрійте молоко і додайте трохи мускатного горіха. Це надасть страві неймовірного аромату та робить пюре більш насиченим. До того ж ви страва буде просто тане в роті.

Таку картоплю краще подавати гарячою, одразу після приготування — саме в цей момент вона буде найбільш ніжною та ароматною. Але навіть вчорашня картопля з цими хитрощами буде неймовірно смачною.

"Телеграф" вже ділився хитрощами приготування картопляного пюре. Готуйте та насолоджуйтесь.