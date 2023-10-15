Фантастическое польское блюдо из обычной картошки: им наестся вся семья

Необычным и сытным блюдом с удовольствием полакомятся все

Картофель — традиционный продукт во многих странах. Из него можно приготовить блюда на абсолютно на любой вкус. Картофель жарят на сковороде, запекают в духовке, готовят с ней первые блюда, варят картофельное пюре — пожалуй, все блюда перечислить достаточно сложно.

Сегодня мы приготовим традиционное в Польше блюдо — бабку из картофеля. Вкусное и сытное блюдо получится без каких-либо лишних денежных или временных затрат: вам нужно просто смешать все продукты, остальное сделает духовка. Shuba рассказывает, что по желанию в блюдо можно добавлять грибы и сыр. Пробуем?

Как приготовить картофельную запеканку по-польски

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

колбаски для жарки с сыром — 400 г;

свиная грудинка — 150 г;

лук — 2 шт.;

тмин, семена — 1 ч. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Колбаски и грудинку отправьте в морозилку за полчаса до начала приготовления, затем нарежьте колбаски кружочками толщиной 1 см, а грудинку — средними кубиками. Грудинку выложите на сковороду, поставьте на средний огонь и вытопите жир. Слейте большую часть жира в миску и сохраните. К грудинке добавьте колбаски и нарезанный лук, пожарьте 5 минут, снимите с огня и добавьте тмин. Картофель помойте и натрите на мелкой терке, добавьте к ней вытопленное сало. Все посолите и поперчите. Керамическую форму смажьте маслом, влейте половину картофельной массы. На картофель положите колбаски с грудинкой и луком и закройте оставшейся картофельной массой. Запеканку отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 50 минут до румяной корочки.

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