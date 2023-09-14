Для идеальной хрустящей корочки: как правильно жарить картофель
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Лучший жареный картофель получается только так
Мы рассказывали, что добавить в сковороду во время жарки картофеля. От этого зависят вкусовые свойства блюда. Но есть один неочевидный нюанс, с которым жареный картофель не будет таким идеальным.
Дело пойду о корочке. Всем известно – если жареный картофель получился без золотистой корочки, можно смело считать, что блюдо не удалось. Как пишут на Pixelinform, дело в одной ошибке.
Кажется, что все делается по правилам, но после всех усилий в результате вместо вкусного и хрустящего жареного картофеля в сковороде оказывается малопонятная тушеная масса. Многие сталкивались с подобной ситуацией: картофель разваривается и превращается в кашу.
Причина неудачи и способ ее разрешения
Дело в том, что образованию корочки мешает тот факт, что кусочки после разрезания остаются влажными. Поэтому блюдо спасет одно элементарное действие: перед тем, как отправить картофель на сковороду, его следует просушить.
Для этого очищенные овощи достаточно промокнуть бумажными полотенцами. Нарезаем картофель на дольки и снова сушим бумагой.
После этого можно смело выкладывать будущий гарнир на сковородку. Также мы говорили, чем заменить хлеб в котлетах.