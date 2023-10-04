Один ингредиент - и пюрешка будет в сто раз вкуснее: простейшие трюки

Пюре будете готовить только так

Картофельное пюре — классика на наших кухнях. Наверняка, вы готовили его миллион раз.

Можно ли его сделать еще вкуснее и ароматнее? Да, если воспользоваться хитростью от "Важно знать".

Как приготовить идеальное пюре

Для начала нужно выбрать неиспорченный картофель, который хорошо разваривается. Его нужно помыть, почистить, залить горячей водой и поставить на огонь. К картофелю нужно сразу же добавить немного соли, лавровый лист и горошки черного перца. Именно эти приправы придадут картофелю неповторимый вкус.

Когда картофель сварится до готовности, необходимо вылить всю жидкость — нужно, чтобы картофель был сухим. Чтобы избавиться от лишней воды, можно использовать дуршлаг или сито.

Для мягкой и пышной текстуры потолките картофель с помощью толкушки. Только так можно получить нежное и воздушное блюдо.

И самый главный момент — добавление секретного молочного соуса в картофельное пюре. На медленном огне подогрейте молоко и добавьте немного мускатного ореха. Это придаст блюду невероятного аромата и делает пюре более насыщенным. К тому же вы блюдо будет просто тает во рту.

Такой картофель лучше подавать горячим, сразу после приготовления — именно в этот момент оно будет наиболее нежным и ароматным. Но даже вчерашняя картошка с этими хитростями будет невероятно вкусной.

"Телеграф" уже делился хитростями приготовления картофельного пюре. Готовьте и наслаждайтесь.