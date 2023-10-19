Навіщо лити на руки оцет: хитрий трюк, про який мовчать грибники

Допоможе один простий інгредієнт з вашої кухні

Активно триває грибний сезон, а це означає, що грибники збирають, а тоді чистять і заготовляють ароматні і смачні лісові дари. Але у тому, щоб закрити смачні грибочки в маринаді є й інші наслідки — чорні руки, які залишились після чищення цього продукту.

Тож як відмити руки від грибів — питання дуже актуальне. Як швидко змити наліт, що залишився після збору та чищення грибів, розповіли на ProstoWay.

Як відмити руки

Змити чорні плями, які не бере ні мило, ні агресивніші розчини, можливо в домашніх умовах. До того ж, не знадобляться жодні дорогі суміші — лише компонент, який і так є на вашій кухні.

Після чищення та збирання грибів шкіру можна відмити за допомогою звичайного столового оцту. Знадобиться 1 літр води, змішайте з 250 мл оцту.

Отриманий розчин перелийте у зручну за розміром миску. Опустіть туди руки та потримайте декілька хвилин. Дочекайтесь, щоб розчин вступив у реакцію з грибним соком. Вже через 2-3 хвилини ви помітите, як плями на руках поступово будуть світлішати.

Після цього залишилось добре намилити руки та змити водою. Також ми розповідали, як швидко позбавити кісточок приготовану рибу.