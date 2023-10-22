Мало хто знає: скільки можна зберігати заморожені ягоди

Закласти їх в морозилку нескладно, але скільки вони можуть зберігатися

В літній сезон усі ми активно заморожували ягоди для подальшого використання. Однак минуло кілька місяців, і постає питання, як довго ягоди можуть "жити" в морозильній камері без втрати корисних властивостей.

Заморожуються і зберігають вітаміни будь-які стиглі ягоди: полуниця, малина, чорниця, обліпиха, аґрус, смородина, вишня. Яких умов вони потребують, як їх розморожувати та скільки часу вони залишаються смачними після заморожування, розповіли на Ukr.Media.

Як зберігати заморожені ягоди?

Продукт зберігається за дуже низьких температур — від -18 °C. Це оптимальний рівень, за якого не розвиваються бактерії. Це "ідеальна" температура. Інший режим допустимий, але варто знати, що при цьому скорочується термін зберігання.

До прикладу, за температури від -5 до -10 °C аґрус зберігається до двох місяців, тоді як від -10 до -15 °C термін зберігання становить до шести місяців, від -15 до -25 °C — до року. І подібні правила діють для всіх ягід.

За максимально низької температури продукт під час зберігання не змінює структуру і смак. Під час розморожування такі ягоди ще й втрачають менше вологи.

Як розморозити ягоди?

Для правильного розморожування ягоди дістають з морозилки і кладуть у холодильник. Так максимально зберігаються вітаміни. Не забудьте покласти ягоди для розмороження у миску — вони будуть виділяти вологу. У деяких десертах і напоях можна використовувати заморожені ягоди, тобто без спеціального розморожування.

Заморожені ягоди за різними показниками майже не поступаються свіжим. Їх дуже смачно використовувати у десертах, приміром, у випіканні ніжного тирольського пирога.