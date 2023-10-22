Популярний гарнір стане ще смачнішим: як зварити рис і до чого тут оцет

Мало хто знає про цей кулінарний трюк

Ми розповідали, як смачно зварити гречку. Ще один популярний гарнір — рис. Ця крупа смачна та чудово поєднується з будь-якими іншими продуктами.

Здавалося б, зварити рис легко, та приготування іноді завершується сумнівним на вигляд і на смак гарніром — каша перетворюється на клейку субстанці. Однак цього не станеться, якщо володіти одним простим кулінарним лайфхаком. Про нього розповіли на ProstoWay.

Навіщо додавати оцет в рис

Секрет розсипчастого рису полягає в тому, щоб додати 1 чайну ложку оцту на 1 л води. Краще використовувати не звичайний столовий оцет, а яблучний або спиртовий. Яблучний може ще й дещо відтіняти смак крупи.

Оцет має властивість відбілювати продукт, тому гарнір буде білосніжним, без сіруватого відтінку. Гарнір приготується розсипчастим. Але якраз остання властивість залежить не лише від оцту, а й від технології приготування. Рис перед варінням треба ретельно промити, а ще його не варто мішати в процесі варіння.

Якщо оцту немає, можна додати трохи лимонного соку. Теж буде достатньо однієї ложки.

Така каша буде ідеальною. Також ми ділились порадами з варіння курячого бульйону.