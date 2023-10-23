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Навіщо лити горілку в маринад: секретний спосіб засолення червоної риби (РЕЦЕПТ)

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Рибка виходить смачнішою, ніж в магазині
Рибка виходить смачнішою, ніж в магазині. Фото pinterest.com

Простий маринад для червоної риби

Ми розповідали, як смачно приготувати скумбрію. Червону рибу люблять всі, але готовий малосольний продукт в магазині коштує чималих грошей.

Можна дещо заощадити, якщо купити свіже філе і засолити його самотужки. Цікавим рецептом поділились у інстаграм-акаунті hausteno4ek. Секрет цього маринаду — у використанні горілки. Активна частина приготування займає всього 20-25 хвилин, засолювання ж триває 8-10 годин.

Інгредієнти:

  • червона риба (сьомга, форель) — 0,3 кг
  • горілка — 30 мл
  • сіль — 2 ст. л.
  • цукор — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Зачищений, промитий та підсушений шматочок філе риби натираємо сіллю і цукром. Кладемо в неметалевий посуд, найкраще підійде скляний із кришечкою.
  2. Додаємо горілку. Закриємо посуд з рибою і ставимо у холодильник на 8-10 годин.
  3. Потім розсіл зливаємо, промиваємо рибу холодною водою. Сушимо паперовим рушником.

Зберігається така малосольна рибка в холодильнику, в чистому сухому посуді. Горілка не відчувається, зате посилює смак риби та додатково виконує дезинфікуючі функції. Також ми ділились іншими рецептами з рибкою:

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#Рецепт #Риба #Горілка #Сіль #Риба