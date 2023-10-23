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Зачем лить водку в маринад: секретный способ засолки красной рыбы (РЕЦЕПТ)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Рыбка получается вкуснее, чем в магазине
Рыбка получается вкуснее, чем в магазине. Фото pinterest.com

Простой маринад для красной рыбы

Мы рассказывали, как вкусно приготовить скумбрию. Красную рыбу любят все, но готовый малосольный продукт в магазине стоит немалых денег.

Можно сэкономить, если купить свежее филе и засолить его самостоятельно. Интересным рецептом поделились в инстаграмм-аккаунте hausteno4ek. Секрет этого маринада – в использовании водки. Активная часть приготовления занимает всего 20-25 минут, засолка же длится 8-10 часов.

Ингредиенты:

  • красная рыба (семга, форель) — 0,3 кг
  • водка — 30 мл
  • соль – 2 ст. л.
  • сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Зачищенный, промытый и подсушенный кусочек филе рыбы натираем солью и сахаром. Кладем в неметаллическую посуду, лучше подойдет стеклянная с крышечкой.
  2. Добавляем водку. Закроем посуду с рыбой и ставим в холодильник на 8-10 часов.
  3. Затем рассол сливаем, промываем рыбу холодной водой. Сушим бумажным полотенцем.

Сохраняется такая малосольная рыбка в холодильнике, в чистой сухой посуде. Водка не чувствуется, но усиливает вкус рыбы и дополнительно выполняет дезинфицирующие функции. Также мы делились другими рецептами с рыбкой:

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