Зачем лить водку в маринад: секретный способ засолки красной рыбы (РЕЦЕПТ)
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Простой маринад для красной рыбы
Мы рассказывали, как вкусно приготовить скумбрию. Красную рыбу любят все, но готовый малосольный продукт в магазине стоит немалых денег.
Можно сэкономить, если купить свежее филе и засолить его самостоятельно. Интересным рецептом поделились в инстаграмм-аккаунте hausteno4ek. Секрет этого маринада – в использовании водки. Активная часть приготовления занимает всего 20-25 минут, засолка же длится 8-10 часов.
Ингредиенты:
- красная рыба (семга, форель) — 0,3 кг
- водка — 30 мл
- соль – 2 ст. л.
- сахар – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Зачищенный, промытый и подсушенный кусочек филе рыбы натираем солью и сахаром. Кладем в неметаллическую посуду, лучше подойдет стеклянная с крышечкой.
- Добавляем водку. Закроем посуду с рыбой и ставим в холодильник на 8-10 часов.
- Затем рассол сливаем, промываем рыбу холодной водой. Сушим бумажным полотенцем.
Сохраняется такая малосольная рыбка в холодильнике, в чистой сухой посуде. Водка не чувствуется, но усиливает вкус рыбы и дополнительно выполняет дезинфицирующие функции. Также мы делились другими рецептами с рыбкой:
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