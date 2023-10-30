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Ця проста дія зробить ваші закуски в рази смачнішим: що зробити з оселедцем

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Пересолений оселедець ще можна врятувати
Пересолений оселедець ще можна врятувати. Фото freepik.com

Прибрати зайву сіль допоможе звичайна вода

Для звичайної засоленої рибки чи апетитної намазки з оселедця важливо спершу правильно підготувати рибу. Зазвичай оселедець продається уже засолений. Часто, перестраховуючись, виробники роблять дуже солоні маринади.

Така риба надійно зберігається, однак їсти її — сумнівне задоволення. Разом з Pixelinform розповідаємо, як простим способом "витягнути" з риби зайву сіль.

Як прибрати з оселедця надлишок солі

Ця проблема — і не проблема навіть, адже вона елементарно вирішується. Багато хто вважає за потрібне замочувати оселедець у воді. Достатньо покласти рибу у холодну воду на дві-три години.

Але такий спосіб підходить не для всіх закусок. Достатньо трохи перетримати оселедець — і м’ясо набере води, втратить насичений смак. Тому багато хто обирає інший спосіб. Для замочування використовують молоко.

Можна використовувати лише молоко, а можна наполовину розбавити його водою. Якщо оселедець дуже солоний, і за дві-три години не втратив усю зайву сіль, можна замінити рідину і знову покласти рибу.

З вимоченого в молоці оселедця закуски виходять у рази смачнішими. Також можна купувати несолоний оселедець і засолювати його самотужки — ми ділились простим рецептом.

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#Риба #Сіль #Оселедець #Лайфхак