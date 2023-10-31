Хитри трюк: що зробити з печінкою перед смаженням, щоб вийшло неймовірно смачно

Цей спосіб чудово працює

Ми розповідали, як сода допоможе зробити печінку смачною. Цей субпродукт недорогий та смачний, але потребує до себе особливої уваги.

Розповідаємо про популярний спосіб підготовки печінки. Так продукт вийде в фіналі ніжним та особливо ароматним. Про нього нагадали на Pixelinform.

Свинячу або яловичу печінку найчастіше смажать або варять. І в першому, і в другому випадку може вийти дуже смачно.

Але для гарного результату важливо правильно підготувати печінку до термічної обробки. Якщо пропустити цей етап, можна отримати страву, яка має неприємний гіркий присмак і буде неприємно та довго жуватися.

Щоб цього не сталося, печінку треба якісно промити і ретельно позбавити плівочок. Крім того, є ще один важливий етап. Він збільшує шанси приготувати печінку смачно.

Слід покласти шматочки печінки у глибоку миску і залити молоком.

Нагрівати рідину попередньо не треба. Але використовувати занадто холодне молоко теж не варто. Найкращий варіант — заздалегідь дістати пляшку з молоком із холодильника. Однієї години у молоці для печінки буде більш ніж достатньо.

Страва напевно вийде ніжною і дуже смачною, без різниці, плануєте ви її варити, смажити чи запікати. Також ми розповідали, як зробити котлети особливо соковитими.