Скоринка буде неймовірною: спробуйте смажити рибу так — і забудете про борошно

Простий трюк, який зможе полегшити вам життя

Ми розповідали, як дістати всі кістки зі смаженої риби за 30 секунд. Тепер ділимось цікавим лайфхаком, який дозволить цю рибу приготувати.

Найпопулярніший спосіб смаження риби — у борошняному паніруванні. Та, якщо раптом борошно закінчилось, це не привід бігти в магазин. Корисним лайфхаком поділились на порталі Pixelinform.

Панірування на рибу наносять, щоб вона не розвалилася на сковорідці, залишилася соковитою та набула неймовірної хрусткої скоринки. І, якщо раптом закінчилось борошно, це ще не означає, що на вашій кухні немає, чим запанірувати шматочки. Для обвалювання замість борошна можна використати звичайнісіньку манку.

Завдяки своїй фракції, манна крупа ідеально пасує для панірування. А ще риба в ній точно залишиться соковитою.

Також будь-яка скоринка буде ще смачнішою, якщо у панірування додати ароматні трави та спеції. Не забувайте і про сіль. Здавалося б, про це правило знає багато хто, та на практиці його часто ігнорують.

Викладати рибу на сковорідку слід, коли поверхня для смаження добре розпечеться — це гарантує цілісність шматочків. Також ми розповідали, як приготувати особливо соковиті котлети.