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Поширена помилка, про яку мало хто знає: як насправді треба варити картоплю

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ця деталь може коштувати вам смачного гарніру
Ця деталь може коштувати вам смачного гарніру. Фото Сегодня

Велика помилка у варінні картоплі

Ми розповідали, як смачно приготувати картопляне пюре. Тепер ділимось ще одним нюансом приготування. Він дуже важливий — якщо ігнорувати його під час варіння картоплі на пюре, можна отримати зовсім несмачний гарнір.

Хоч і здається, що зварити картоплю зовсім нескладно, та є одна поширена помилка, якої кулінари припускаються раз у раз. Про неї розповідаємо разом із Pixelinform.

В чому полягає помилка

Багато людей для приготування пюре заливають картоплю холодною водою, і лише потім варять. Це неприпустима помилка.

Для приготування гарніру сиру картоплю слід класти вже в киплячу воду. Важливий і момент додавання солі — її слід покласти в каструлю, коли картопля вже стане м’якою. Річ у тім, що, якщо картопля буде нагріватись разом із водою, частина смаку піде у воду. І навпаки — окріп "запечатає" речовини у овочі.

Цей же принцип працює, коли вам потрібен смак картоплі у воді — наприклад, для приготування супу чи борщу, щоб отримати смачний бульйон.

При цьому додавати сіль потрібно в той момент, коли картопля стала м’якою. Так можна отримати дуже смачний гарнір до соковитих котлет.

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#Рецепт #Картопля #Лайфхак #Гарнір