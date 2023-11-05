Як викрити підробку: п’ять ознак, які вказують на неякісний чай в пакетиках

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Ми ділились порадами з приготування смачної кави в джезві. Тепер розповідаємо, як відрізнити якісний час в пакетиках від підробки.

Чай в пакетиках — це винахід, який покликаний спростити життя. Втім, не завжди в пакетиках, придбаних у магазині, саме якісний чай. На Ukr.Media розповіли, на що звернути увагу, коли ви тримаєте в руках пачку чаю.

Перевірте коробку

Більшість пакетованого чаю — це пил, який залишається після обробки чайного листя, що вважається відходами. Щоб визначити, що за чай у вас вдома, перевірте упаковку, а особливо зверніть увагу на дно коробки — якщо воно чисте, значить, чай в пакетиках якісний.

Барвник

Недобросовісні виробники додають барвники до дешевого чаю, видаючи його за перший сорт. Це легко перевірити — достатньо покласти пакетик чаю в холодну воду; справжній чай не забарвить рідину.

Ще один спосіб перевірки — додати лимон до чаю. Якщо листя справжнє, напій посвітлішає.

Обережно, ароматизатори

Чай з добавками — чудова нагода для поганих виробників замаскувати поганий чай. Та ще й часто можна зустріти намагання зекономити на додатках. Перевірити це нескладно — достатньо розрізати один з пакетиків і придивитися до наповнення, якщо побачите білі гранули — це ароматизатори, які не варто вживати в їжу.

Термін придатності

Весь чай, крім пуеру, має термін придатності. Переважно це 3 роки з дати збору на плантаціях. Але часто виробники пишуть не дату збору, а дату розфасування чаю. Скільки він може зберігатися до того — невідомо.

Увага на упаковку

Якщо є надпис "Зроблено в Китаї" або "Зроблено в Шрі-Ланці" — це явна ознака підробки. На справжньому чаї має бути напис не "зроблено", а "упаковано".

Краще не економити на чаї — справжній напій, заварений за всіма правилами, принесе і естетичне задоволення, і користь. Також ми розповідали, на що звернути увагу, обираючи хурму.