Рус

Один несподіваний інгредієнт – і тушковану капусту зметуть за секунди

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Така капуста вийде ідеальною.
Така капуста вийде ідеальною.. Фото etnosoft.com.ua

Добавку попросять абсолютно всі

Якщо хочеться порадувати своїх рідних смачним і ароматним гарніром, слід приготувати божественно смачну тушковану капусту. Солодка нотка цибулі, ситість капусти та аромат усіх спецій — чи може бути страва ще смачнішою?

Можна, і за допомогою тільки одного простого продукту, який є у вас вдома. "На пенсії" розповідає секрет, як приготувати капусту, що всі проситимуть добавку. У вас вийде смачна, повітряна та поживна капуста.

Що додати до тушкованої капусти, щоб вона вийшла ідеальною

У це складно повірити, але вам допоможе… звичайне яйце. Саме його додають досвідчені кулінари, щоб вразити своїх гостей смачною та водночас бюджетною стравою.

Вам потрібно розділити білок та жовток і збити їх окремо. Додати їх потрібно на останньому етапі приготування, коли капуста практично готова. Яйце разом з капустою необхідно тушкувати не більше 5-7 хвилин.

Якщо ви не хочете відокремлювати жовток від білка, збийте його до однорідності та поступово додавайте в капусту. Ретельно перемішайте все та залиште страву тушкуватись до готовності.

Яйце не лише покращить смак тушкованої капусти, а і її текстуру. Страва вийде легкою, повітряною і дуже апетитною.

"Телеграф" раніше розповідав, що ще можна додати до капусти для ідеальності смаку. Спробуйте — і не пошкодуєте.

Теги:
#Яйце #Капуста #Лайфхак