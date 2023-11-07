Один несподіваний інгредієнт – і тушковану капусту зметуть за секунди

Добавку попросять абсолютно всі

Якщо хочеться порадувати своїх рідних смачним і ароматним гарніром, слід приготувати божественно смачну тушковану капусту. Солодка нотка цибулі, ситість капусти та аромат усіх спецій — чи може бути страва ще смачнішою?

Можна, і за допомогою тільки одного простого продукту, який є у вас вдома. "На пенсії" розповідає секрет, як приготувати капусту, що всі проситимуть добавку. У вас вийде смачна, повітряна та поживна капуста.

Що додати до тушкованої капусти, щоб вона вийшла ідеальною

У це складно повірити, але вам допоможе… звичайне яйце. Саме його додають досвідчені кулінари, щоб вразити своїх гостей смачною та водночас бюджетною стравою.

Вам потрібно розділити білок та жовток і збити їх окремо. Додати їх потрібно на останньому етапі приготування, коли капуста практично готова. Яйце разом з капустою необхідно тушкувати не більше 5-7 хвилин.

Якщо ви не хочете відокремлювати жовток від білка, збийте його до однорідності та поступово додавайте в капусту. Ретельно перемішайте все та залиште страву тушкуватись до готовності.

Яйце не лише покращить смак тушкованої капусти, а і її текстуру. Страва вийде легкою, повітряною і дуже апетитною.

"Телеграф" раніше розповідав, що ще можна додати до капусти для ідеальності смаку. Спробуйте — і не пошкодуєте.