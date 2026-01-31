З кучерявим волоссям і гарною усмішкою: як Кетрін О’Гара виглядала у молодості та ким працювала

Кетрін мала природний акторський талант

Легендарна актриса Кетрін О’Гара померла на 72 році життя, проте її неповторний талант та щира харизма назавжди залишаться у пам’яті мільйонів глядачів. Шлях Кетрін до світової популярності був тернистим і мало хто знає, що вона починала з роботи простою офіціанткою.

Що відомо:

Кетрін О’Гара запам’яталася глядачам по ролі мами Кевіна у фільмах "Сам удома" та серіалу "Шітс-Крік"

Після школи Кетрін влаштувалася працювати офіціанткою до театру і незабаром стала частиною трупи

У молодості Кетрін відрізнялася виразною зовнішністю, особливо рудим волоссям і гарною усмішкою

Як у молодості виглядала Кетрін О’Гара

Відома актриса Кетрін О’Гара народилася 4 березня 1954 року в Торонто (Онтаріо, Канада) та виросла у сім’ї ірландських католиків. Вона була шостою дитиною із семи дітей, і завжди любила жарти, комедійні історії та імпровізації.

Кетрін О’Гара у молодості, Фото: Getty Images

Її батько працював на канадській залізниці, а мама займалася нерухомістю. Кетрін часто казала, що саме від батьків успадкувала гарне почуття гумору.

Після закінчення середньої школи майбутня зірка почала працювати офіціанткою у місцевому театрі, де проводила час серед акторів, режисерів та коміків. Саме ця робота вплинула на її майбутнє.

Кетрін О’Гара працювала офіціанткою, Фото: Getty Images

Незабаром природний талант Кетрін був помічений і стала частиною трупи канадського комедійного театру імпровізації Second City Toronto. 1976 року театр запустив телешоу Second City Television (SCTV) і О’Хара стала його головною зіркою.

Кетрін з молодих років привертала увагу не лише талантом, а й своєю природною красою. Її кучеряве руде волосся і задерикувата, гарна усмішка створювали образ яскравої, живої та непередбачуваної особистості.

Кетрін О’Гара була зіркою шоу Second City Toronto

Навіть на ранніх фотографіях та перших виступах на сцені можна було помітити ту незвичайну харизму, яка згодом стане її фірмовим знаком у кіно та на телебаченні.

Актриса брала участь у програмі скетчів, яка транслювалася на телеканалі NBC у 1980-х роках. Її персонажі швидко здобули популярність у глядачів. Ця робота не приносила Кетрін стабільного заробітку, проте вона отримувала величезне задоволення від процесу.

Якою в молодості була Кетрін О’Гара, Фото: Getty Images

У 1981 році її запросили до шоу Saturday Night Live, і вона погодилася спробувати, проте невдовзі повернулася до роботи на SCTV. У складі команди сценаристів шоу SCTV Кетрін отримала п’ять номінацій на премію "Еммі", одну з яких виграла.

Коли програму закрили Кетрін почала зніматись у кіно. На початок 1980-х років вона з’явилася в кінострічках "Подвійний негатив" та "Нічого особистого", але незабаром актрису помітили у Голлівуді.

Кетрін О’Гара у фільмі "Сам удома"

Перший успіх прийшов до Кетрін після виходу фільму "Бітлджус", а всесвітню любов і популярність вона здобула завдяки ролі мами Кевіна в новорічних комедіях "Сам удома" та "Сам удома-2".

"Телеграф" писав раніше, як Кетрін О’Хара виглядала перед смертю. Акторка знімалася в кіно до останнього.