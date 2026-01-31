З кучерявим волоссям і гарною усмішкою: як Кетрін О’Гара виглядала у молодості та ким працювала
Кетрін мала природний акторський талант
Легендарна актриса Кетрін О’Гара померла на 72 році життя, проте її неповторний талант та щира харизма назавжди залишаться у пам’яті мільйонів глядачів. Шлях Кетрін до світової популярності був тернистим і мало хто знає, що вона починала з роботи простою офіціанткою.
Що відомо:
- Кетрін О’Гара запам’яталася глядачам по ролі мами Кевіна у фільмах "Сам удома" та серіалу "Шітс-Крік"
- Після школи Кетрін влаштувалася працювати офіціанткою до театру і незабаром стала частиною трупи
- У молодості Кетрін відрізнялася виразною зовнішністю, особливо рудим волоссям і гарною усмішкою
Як у молодості виглядала Кетрін О’Гара
Відома актриса Кетрін О’Гара народилася 4 березня 1954 року в Торонто (Онтаріо, Канада) та виросла у сім’ї ірландських католиків. Вона була шостою дитиною із семи дітей, і завжди любила жарти, комедійні історії та імпровізації.
Її батько працював на канадській залізниці, а мама займалася нерухомістю. Кетрін часто казала, що саме від батьків успадкувала гарне почуття гумору.
Після закінчення середньої школи майбутня зірка почала працювати офіціанткою у місцевому театрі, де проводила час серед акторів, режисерів та коміків. Саме ця робота вплинула на її майбутнє.
Незабаром природний талант Кетрін був помічений і стала частиною трупи канадського комедійного театру імпровізації Second City Toronto. 1976 року театр запустив телешоу Second City Television (SCTV) і О’Хара стала його головною зіркою.
Кетрін з молодих років привертала увагу не лише талантом, а й своєю природною красою. Її кучеряве руде волосся і задерикувата, гарна усмішка створювали образ яскравої, живої та непередбачуваної особистості.
Навіть на ранніх фотографіях та перших виступах на сцені можна було помітити ту незвичайну харизму, яка згодом стане її фірмовим знаком у кіно та на телебаченні.
Актриса брала участь у програмі скетчів, яка транслювалася на телеканалі NBC у 1980-х роках. Її персонажі швидко здобули популярність у глядачів. Ця робота не приносила Кетрін стабільного заробітку, проте вона отримувала величезне задоволення від процесу.
У 1981 році її запросили до шоу Saturday Night Live, і вона погодилася спробувати, проте невдовзі повернулася до роботи на SCTV. У складі команди сценаристів шоу SCTV Кетрін отримала п’ять номінацій на премію "Еммі", одну з яких виграла.
Коли програму закрили Кетрін почала зніматись у кіно. На початок 1980-х років вона з’явилася в кінострічках "Подвійний негатив" та "Нічого особистого", але незабаром актрису помітили у Голлівуді.
Перший успіх прийшов до Кетрін після виходу фільму "Бітлджус", а всесвітню любов і популярність вона здобула завдяки ролі мами Кевіна в новорічних комедіях "Сам удома" та "Сам удома-2".
