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Легендарний боксер пояснив, чому Усик переміг Джошуа (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Рой Джонс підбив підсумки бою Усик — Джошуа Новина оновлена 02 жовтня 2021, 15:42
Рой Джонс підбив підсумки бою Усик — Джошуа

Рой Джонс назвав ключову помилку колишнього чемпіона.

Легендарний американський боксер Рой Джонс-молодший підвів підсумки бою Олександр Усик — Ентоні Джошуа, в якому українець здобув сенсаційну перемогу рішенням суддів і став чемпіоном світу в суперважкій вазі за чотирма версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Джонс поділився своєю думкою про бій в інтерв’ю iFL TV.

На думку легенди боксу, британська сторона повністю провалила дебют. Рой впевнений, що тренерський план Ентоні зіграв з боксером злий жарт. Крім того, американець заявив, що в ранніх раундах Усик потряс Джошуа і той прийти в себе вже не зміг. Також колишній чемпіон світу в 4-х вагах, в тому числі і в суперважкому дивізіоні, зазначив, що він давно спостерігає за Усиком і знає, що Олександр здатний перехитрити будь-якого опонента за рахунок свого боксерського IQ.

"Джошуа вийшов на бій з неправильним планом на бій, а в другому раунді Усик потряс його, в третьому — Ентоні довелося відновлюється. У підсумку AJ виграв 4-7 раунди, але програв поєдинок", — вважає Джонс.

Рой Джонс провів 66 боїв в профі, програвши 9 разів. Він є єдиним боксером в історії, який став чемпіон світу в хевівейті, почавши кар’єру в першій середній вазі (до 69,85 кг). Джонс володів неймовірною технікою, за рахунок якої дехто вважає його найкращим боксером в історії.

У 2015 році Джонс отримав громадянство РФ.

"Телеграф" нагадує, що всі судді віддали перемогу Усику в бою з Джошуа, однак без суддівського скандалу не обійшлося. У нас на сайті доступні відео і статистика чемпіонської сутички. Після повернення в Україну Олександр скликав прес-конференцію, де розповів чимало цікавого. Зараз українець відпочиває і проводить час з сім’єю, адже незабаром його чекає реванш з британцем.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
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