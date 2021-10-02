Легендарный боксер объяснил, почему Усик победил Джошуа (видео)

Рой Джонс назвал ключевую ошибку бывшего чемпиона.

Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший подвел итоги боя Александр Усик — Энтони Джошуа, в котором украинец добыл сенсационную победу решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по четырем версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Джонс поделился своим мнением о бое в интервью iFL TV.

По мнению легенды бокса, британская сторона полностью провалила дебют. Рой уверен, что тренерский план Энтони сыграл с боксером злую шутку. Кроме того, американец заявил, что в ранних раундах Усик потряс Джошуа и тот прийти в себя уже не смог. Также бывший чемпион мира в 4-х весах, в том числе и в супертяжелом дивизионе, отметил, что он давно наблюдает за Усиком и знает, что Александр способен перехитрить любого оппонента за счет своего боксерского IQ.

"Джошуа вышел на бой с неправильным планом на бой, а во втором раунде Усик потряс его, в третьем — Энтони пришлось восстанавливается. В итоге AJ выиграл 4-7 раунды, но проиграл поединок", — считает Джонс.

Рой Джонс провел 66 боев в профи, проиграв 9 раз. Он является единственным боксером в истории, который стал чемпион мира в хевивейте, начав карьеру в первом среднем весе (до 69,85 кг). Джонс обладал невероятной техникой, за счет которой некоторые считают его лучшим боксером в истории.

В 2015 году Джонс получил гражданство РФ.

Кадр дня: Рой Джонс-мл и Владимир Путин обсуждают бокс, дзюдо и российское гражданство pic.twitter.com/g4g3vMivs6 — БОКС & the City (@TVFightClub) August 19, 2015

"Телеграф" напоминает, что все судьи отдали победу Усику в бою с Джошуа, однако без судейского скандала не обошлось. У нас на сайте доступны видео и статистика чемпионской схватки. По возвращении в Украину Александр созвал пресс-конференцию, где рассказал немало интересного. Сейчас украинец отдыхает и проводит время с семьей, ведь вскоре его ожидает реванш с британцем.