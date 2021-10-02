Укр

Легендарный боксер объяснил, почему Усик победил Джошуа (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
87
Рой Джонс подвел итоги боя Усик - Джошуа Новость обновлена 02 октября 2021, 15:42
Рой Джонс подвел итоги боя Усик - Джошуа

Рой Джонс назвал ключевую ошибку бывшего чемпиона.

Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший подвел итоги боя Александр Усик — Энтони Джошуа, в котором украинец добыл сенсационную победу решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по четырем версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Джонс поделился своим мнением о бое в интервью iFL TV.

По мнению легенды бокса, британская сторона полностью провалила дебют. Рой уверен, что тренерский план Энтони сыграл с боксером злую шутку. Кроме того, американец заявил, что в ранних раундах Усик потряс Джошуа и тот прийти в себя уже не смог. Также бывший чемпион мира в 4-х весах, в том числе и в супертяжелом дивизионе, отметил, что он давно наблюдает за Усиком и знает, что Александр способен перехитрить любого оппонента за счет своего боксерского IQ.

"Джошуа вышел на бой с неправильным планом на бой, а во втором раунде Усик потряс его, в третьем — Энтони пришлось восстанавливается. В итоге AJ выиграл 4-7 раунды, но проиграл поединок", — считает Джонс.

Рой Джонс провел 66 боев в профи, проиграв 9 раз. Он является единственным боксером в истории, который стал чемпион мира в хевивейте, начав карьеру в первом среднем весе (до 69,85 кг). Джонс обладал невероятной техникой, за счет которой некоторые считают его лучшим боксером в истории.

В 2015 году Джонс получил гражданство РФ.

"Телеграф" напоминает, что все судьи отдали победу Усику в бою с Джошуа, однако без судейского скандала не обошлось. У нас на сайте доступны видео и статистика чемпионской схватки. По возвращении в Украину Александр созвал пресс-конференцию, где рассказал немало интересного. Сейчас украинец отдыхает и проводит время с семьей, ведь вскоре его ожидает реванш с британцем.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа
Спикер ВР Дмитрий Разумков
Политика
"Слуги" собрали подписи за отставку Разумкова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Спикер ВР Дмитрий Разумков
"Слуги" собрали подписи за отставку Разумкова
Дата публикации
Категория
Ирина Венедиктова
"Это нормально, я радуюсь": Венедиктова прокомментировала слухи о возможной отставке (эксклюзивное видео)
Дата публикации
Категория
Михаил Саакашвили
"Саакашвили наплевал на все нормы и правила": почему экс-президента Грузии нужно лишить гражданства Украины
Дата публикации
Категория
КПВВ на линии разграничения с Донбассом.
В Украине занялись законом об амнистии для ОРДЛО: подробности
Дата публикации
Категория
Заморозки в Украине продлятся до 10-го числа
Запасайтесь пледами: синоптик рассказала, как долго будут продолжаться заморозки в Украине