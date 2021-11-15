"Ми сильніші за Боснію": у команді Петракова впевнені у перемозі (відео)

Українські футболісти налаштовані рішуче.

Захисник збірної України Сергій Кривцов заявив, що команда Олександра Петракова сильніша за збірну Боснії та Герцеговини, незважаючи на результат першої гри у Львові (1:1).

Про це футболіст "Шахтаря" розповів у коментарі для YouTube-каналу vZbirna.

Кривцов зазначив, що боснійці мають у своєму складі хороших футболістів, проте збірна України сильніша як команда.

"По збірній – багато людей грають у топ-чемпіонатах світу: П’янич, Джеко ряд інших футболістів, просто я їх прізвищ особливо не знаю. Це хороша збірна. З Джеко перетиналися, з П’яничем – проти "Ювентуса" грали. Хороші футболісти, але вважаю, що команда у нас сильніша", — розповів Кривцов.

Нагадаємо, матч Боснія та Герцеговина — Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада. Раніше "Телеграф" повідомляв, де й о котрій годині дивитися цю гру в прямому ефірі.

Додамо, що наша команда має погану ситуацію в групі, і навіть перемога може виявитися недостатньою для продовження боротьби за путівку на Мундіаль.

Зазначимо, штучний інтелект не вірить у вихід нашої команди на ЧС-2022 у Катарі.