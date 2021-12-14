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Петраков зізнався, як оцінив його команду тренер збірної Франції

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Збірна України проти Франції Новина оновлена 14 грудня 2021, 11:25
Збірна України проти Франції

Українському фахівцеві стало приємно.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков в інтерв’ю у програмі "Великий футбол" розповів про бесіду з французьким колегою Дідьє Дешамом.

Українці змагалися з французами у відборі на ЧС-2022, і обидві гри завершилися внічию 1:1. За підсумками відбіркової кампанії збірна Франції виграла групу, а команда Петракова стала другою та пробилася до плей-офф кваліфікації.

"З самого початку мені було важливо повірити в себе, що я зможу працювати на такому високому рівні. Після матчу зі збірною Франції підійшов Дідьє Дешам і сказав, що в мене хороша команда. Було дуже приємно. Я ж трохи психолог, тож побачив, що все щиро.Дешам — великий тренер і серйозний фахівець.

Що запам’яталося у тому матчі? Гол Шапаренко, Коля навіть плакав після забитого м’яча. Радий за футболіста, тоді ми провели дуже добрий матч", — заявив Петраков.

У плей-офф відбору на ЧС-2022 збірна України зіграє проти Шотландії. Ігри відбудуться у березні наступного року. Тренер шотландців уже оцінив розклади у цьому протистоянні.

Теги:
#Збірна Франції #Дідьє Дешам #Збірна України #Олександр Петраков
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