"Ми з ними не друзі": українська спортсменка висловилася про росіян

Бобслеїстка розуміє ситуацію.

Українська спортсменка Лідія Гунько перед відкриттям Олімпійських ігор у Пекіні заявила, що жодних дружніх стосунків із російськими колегами у неї бути не може через те, що РФ порушує територіальну цілісність її батьківщини.

Про це Лідія розповіла в інтерв’ю CNN.

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Спортсменка зауважила, що під час змагань вона намагається дистанціюватися від ситуації в країні, проте зробити це у реальному житті важко, адже від дій сусідньої країни постраждало багато людей.

"Ми явно не друзі з російськими спортсменами. Ми повинні тренуватися і виступати з ними, але оскільки їхня країна хоче порушити цілісність нашої держави, ми не можемо легко йти з ними на контакт. Намагаєшся дистанціюватися від усього цього під час змагань та тренувань. Але, звичайно, в реальному житті це не можна ігнорувати, тому що від дій Росії постраждало багато друзів та знайомих", — заявила Гунько.

Додамо, Гунько представить Україну в монобобі (жіночий бобслей). Ця дисципліна дебютує в олімпійській програмі. З розкладом усіх змагань на Іграх-2022 можна ознайомитись у нас на сайті.

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту України рекомендувало українським спортсменам не фотографуватися з росіянами на Олімпіаді-2022. У РФ це викликало істерику у коментатора Дмитра Губернієва, який встиг влипнути у скандал через публічну сварку з українцем. До речі, українські фігуристи все ж таки вирішили поспілкуватися російською мовою з РосЗМІ.