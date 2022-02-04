"Мы с ними не друзья": украинская спортсменка высказалась о россиянах

Бобслеистка понимает ситуацию.

Украинская спортсменка Лидия Гунько перед открытием Олимпийских игр в Пекине заявила, что никаких дружеских отношений с российскими коллегами у нее быть не может из-за того, что РФ нарушает территориальную целостность ее родины.

Об этом Лидия поделилась в интервью CNN.

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Спортсменка отметила, что во время соревнований она старается дистанцироваться от ситуации в стране, однако сделать это в реальной жизни тяжело, ведь от действий соседней страны пострадало много людей.

"Мы явно не друзья с российскими спортсменами. Мы должны тренироваться и выступать с ними, но поскольку их страна хочет нарушить целостность нашего государства, мы не можем легко идти с ними на контакт. Стараешься дистанцироваться от всего этого во время соревнований и тренировок. Но, конечно, в реальной жизни это нельзя игнорировать, потому что от действий России пострадало много друзей и знакомых", — заявила Гунько.

Добавим, Гунько представит Украину в монобобе (женский бобслей). Эта дисциплина дебютирует в олимпийской программе. С расписанием всех соревнований на Играх-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, Министерство молодежи и спорта Украины рекомендовало украинским спортсменам не фотографироваться с россиянами на Олимпиаде-2022. В РФ это вызвало истерику у комментатора Дмитрия Губерниева, который успел влипнуть в скандал из-за публичной ссоры с украинцем. К слову, украинские фигуристы все же решили пообщаться на русском языке с РосСМИ.