Допінг-скандал із Росією та старт хокею: підсумки 5-го дня на Олімпіаді в Пекіні

"Короткий" день на Олімпіаді був затьмарений великим скандалом.

У середу, 9 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбувся п’ятий медальний день, в рамках якого було розіграно лише шість комплектів нагород.

"Телеграф" підбиває підсумки 5 змагального дня.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Олімпійськими чемпіонами стали норвезький фристайліст Бірк Рууд у дисципліні біг-ейр, словачка Петра Влхова у гірськолижному слаломі, американська сноубордистка Ліндсі Джейкобелліс у сноуборд-кросі, німець Вінценц Гайгер у лижному двоборстві Тобіас Вендль та Тобіас Арльт у змаганнях з санного спорту у двійках.

Таким чином, збірна Німеччини вийшла на перше місце у медальному заліку Ігор-2022. На рахунку німців уже 5 золотих нагород.

Українці не блищали результатами 9 лютого. Українка Анастасія Шепіленко не зуміла фінішувати у слаломі, Дмитро Мазурчук посів підсумкове 36-те місце у лижному двоборстві, а саночники Ігор Стахів та Андрій Лисецький у змаганнях двійок розташувалися на 15-й позиції.

Додамо, що 9 лютого стало відомо про можливий провалений допінг-тест російським фігуристом, який брав участь у командному турнірі, де збірна Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграла "золото". У РФ з побоюванням сприйняли цю інформацію. До речі, у середу також стало відомо про плани реформування фігурного катання, що вдарить по Росії.