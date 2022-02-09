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Допинг-скандал с Россией и старт хоккея: итоги 5-го дня на Олимпиаде в Пекине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Россия - Швейцария Новость обновлена 09 февраля 2022, 17:52
Россия - Швейцария

"Короткий" день на Олимпиаде был омрачен большим скандалом.

В среду, 9 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялся пятый медальный день, в рамках которого были разыграны всего шесть комплектов наград.

"Телеграф" подводит итоги 5 соревновательно дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Олимпийскими чемпионами стали норвежский фристайлист Бирк Рууд в дисциплине биг-эйр, словачка Петра Влхова в горнолыжном слаломе, американская сноубордистка Линдси Джейкобеллис в сноуборд-кроссе, немец Винценц Гайгер в лыжном двоеборье, южнокореец Тэ Хон Хван в шорт-треке на дистанции 1500 м и немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт в соревнованиях по санному спорту в двойках.

Таким образом, сборная Германии вышла на первое место в медальном зачете Игр-2022. На счету немцев уже 5 золотых наград.

Украинцы не блистали результатами 9 февраля. Украинка Анастасия Шепиленко не сумела финишировать в слаломе, Дмитрий Мазурчук занял итоговое 36-е место в лыжном двоеборье, а саночники Игорь Стахив и Андрей Лисецкий в соревнованиях двоек расположились на 15-й позиции.

Добавим, что 9 февраля стало известно о возможном проваленном допинг-тесте российским фигуристом, который принимал участие в командном турнире, где сборная Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла "золото". В РФ с опаской восприняли данную информацию. К слову, в среду также стало известно о планах по реформированию фигурного катания, что ударит по России.

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