Росіяни вдалися до допомоги вищих сил на Олімпіаді

Російська православна церква не залишила спортсменів поза увагою.

У суботу, 12 лютого, на Олімпійські ігри до Пекіна прибув духовник збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) протоієрей Андрій Алексєєв.

Про це повідомляє ТАCС.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

"Духовник олімпійської збірної, настоятель храму святого благовірного великого князя Димитрія Донського у Північному Бутові протоієрей Андрій Алексєєв прилетів до Пекіна", — йдеться у повідомленні.

Примітно, що в день прильоту протоієрея команда ОКР уперше з 7 лютого виграла золоту медаль у Пекіні. Перемогу у лижній естафеті здобули російські лижниці. До слова, одна з росіянок хотіла бити палицями суперниць, які їй заважали під час перегонів. Додамо, що українки не змогли фінішувати в естафеті. Це сталося вперше в історії нашої команди на Олімпійських іграх.

12 лютого на Олімпіаді в Пекіні відбувається восьмий ігровий день.

Нагадаємо, колишній голова WADA заявив, що росіян необхідно прибрати з Олімпійських ігор, поки ця країна не розбереться з допінгом. 11 лютого, стало офіційно відомо про позитивну допінг-пробу російської фігуристки Каміли Валієвої, яка зі збірною ОКР виграла командні змагання на Іграх у Пекіні.