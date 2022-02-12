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Росіяни вдалися до допомоги вищих сил на Олімпіаді

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Андрій Алексєєв із російськими олімпійцями Новина оновлена 12 лютого 2022, 14:44
Андрій Алексєєв із російськими олімпійцями

Російська православна церква не залишила спортсменів поза увагою.

У суботу, 12 лютого, на Олімпійські ігри до Пекіна прибув духовник збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) протоієрей Андрій Алексєєв.

Про це повідомляє ТАCС.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

"Духовник олімпійської збірної, настоятель храму святого благовірного великого князя Димитрія Донського у Північному Бутові протоієрей Андрій Алексєєв прилетів до Пекіна", — йдеться у повідомленні.

Примітно, що в день прильоту протоієрея команда ОКР уперше з 7 лютого виграла золоту медаль у Пекіні. Перемогу у лижній естафеті здобули російські лижниці. До слова, одна з росіянок хотіла бити палицями суперниць, які їй заважали під час перегонів. Додамо, що українки не змогли фінішувати в естафеті. Це сталося вперше в історії нашої команди на Олімпійських іграх.

12 лютого на Олімпіаді в Пекіні відбувається восьмий ігровий день.

Нагадаємо, колишній голова WADA заявив, що росіян необхідно прибрати з Олімпійських ігор, поки ця країна не розбереться з допінгом. 11 лютого, стало офіційно відомо про позитивну допінг-пробу російської фігуристки Каміли Валієвої, яка зі збірною ОКР виграла командні змагання на Іграх у Пекіні.

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#Олімпіада 2022
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