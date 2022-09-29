Ломаченко не стане абсолютним чемпіоном світу — названо дивну причину

Через вік українцю буде складно перемогти Девіна Хейні

Чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд заявив, що йому було б цікаво подивитися поєдинок між Василем Ломаченком та Девіном Хейні. Ломаченко зараз готується до бою з Ортісом.

На думку Теренса, боксери приблизно рівні за силою, але на боці Хейні вік.

"Здається, шанси 50 на 50, але я ставлю на Девіна. На його боці молодість, швидкість руху та боксерський IQ", — цитує Кроуфорда boxingscene.

Девіну Хейні 23 роки. Він чинний абсолютний чемпіон світу за версією WBC, WBA Super, IBF, WBO, а також за версією авторитетного журналу The Ring у легкій вазі.

На рингу провів 28 боїв та всі виграв. 16 жовтня у Мельбурні Хейні проведе реванш із Джорджем Камбососом. Перший їхній бій пройшов у червні і завершився перемогою Хейні за очками.

Василю Ломаченку 34 роки. Він колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях. Але два роки тому втратив титули, програвши Теофімо Лопесу.

Свій наступний бій українець проведе 29 жовтня у Лас-Вегасі. Ми ведемо онлайн-трансляцію бою Василь Ломаченко — Джемейн Ортіс.