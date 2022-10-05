Колишній суперник Кличка намагався вбити чоловіка

Девід Хей посварився з глядачем на концерті

Ексчемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей постав перед судом. Його звинувачують у нападі на чоловіка.

Хей разом зі своєю дівчиною відвідав концерт у Лондоні. І в антракті зчепився з одним із глядачів, повідомляє ВВС. Той, нібито, висловився неприємно про боксера і його супутницю.

Версія обвинувача

Хей схопив руками за горло чоловіка та погрожував йому розправою. Девід чітко сказав, що вб’є його, якщо почує бодай одне слово.

Версія захисту

Адвокат боксера заявив, що нікому Хей не загрожував і за горло не хапав. Він просто взяв чоловіка за плече і попросив його поводитися ввічливіше.

Крапку в суді поки не поставлено.

Девід Хей — чемпіон світу у першій важкій вазі за версіями WBC (2007-2008), WBA (2007-2008), WBO (2008), а також авторитетного журналу The Ring (2007-2008). Чемпіон світу у суперважкій ваговій категорії за версією WBA (2009-2011).

На професійному рингу провів 32 бої — 28 перемог (26 нокаутом) та 4 поразки.

У 2011 році Девід Хей провів чемпіонський бій із Володимиром Кличком та програв одностайним рішенням суддів.

Раніше ми писали, що колишній суперник Хея Микола Валуєв отримав повістку у військкомат.