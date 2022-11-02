На очах українця ледь не сталася трагедія: його партнер по команді втратив свідомість (відео)

Вільфредо Леон ударився головою об паркет

Матч Суперкубку Італії по волейболу між "Перуджею" та "Чівітановою" ледь не завершився трагедією. Лідер збірної Польщі та гравець "Перуджі" Вільфредо Леон втратив свідомість і довго не міг прийти до тями.

У п'ятому сеті, після удару по м'ячу, Леон невдало приземлився і головою вдарився об паркет. Гравець втратив свідомість і довго не реагував на лікарів, які намагалися його врятувати.

На щастя, Вільфредо вдалося підняти на ноги й відправити на лавку запасних. Після гри польский волейболіст зізнався, що на деякий час втратив пам'ять і не може згадати, що відбулося.

Суперкубок Італії виграла "Перуджа", за яку виступає українець Олег Плотницький. Саме його визнали найкращим гравцем матчу. Раніше Плотницький став кращим на чемпіонаті світу.

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