Бущан повертається: "Динамо" назвало склад на матч із "Фенербахче"
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Основний голкіпер киян відновився після травми
У четвер, 3 листопада, київське "Динамо" має останній шанс набрати очки в Лізі Європи. Підопічні Мірчі Луческу грають матч шостого туру з "Фенербахче". Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку "Динамо" — "Фенербахче".
Київський клуб назвав стартовий склад на гру. Зазначимо повернення після травми голкіпера Георгія Бущана.
- "Динамо": Бущан, Тимчик, Забарний, Попов, Вівчаренко, Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Буяльський, Ванат, Бесєдін.
"Фенербахче" вийде на поле у такому складі: Байїндір, Осайї-Самюел, Салай, Азіз, Кадіоглу, Гюллер, Арао, Крешпу, Лінкольн, Валенсія, Батшуаї.
Нагадаємо, матч "Динамо" — "Фенербахче" можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні. Раніше повідомлялося про скандал на грі киян у Ларнаці.