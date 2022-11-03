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Бущан повертається: "Динамо" назвало склад на матч із "Фенербахче"

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
ФК Динамо (Київ) Новина оновлена 03 листопада 2022, 21:14

Основний голкіпер киян відновився після травми

У четвер, 3 листопада, київське "Динамо" має останній шанс набрати очки в Лізі Європи. Підопічні Мірчі Луческу грають матч шостого туру з "Фенербахче". Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку "Динамо" — "Фенербахче".

Київський клуб назвав стартовий склад на гру. Зазначимо повернення після травми голкіпера Георгія Бущана.

  • "Динамо": Бущан, Тимчик, Забарний, Попов, Вівчаренко, Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Буяльський, Ванат, Бесєдін.

"Фенербахче" вийде на поле у такому складі: Байїндір, Осайї-Самюел, Салай, Азіз, Кадіоглу, Гюллер, Арао, Крешпу, Лінкольн, Валенсія, Батшуаї.

Нагадаємо, матч "Динамо" — "Фенербахче" можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні. Раніше повідомлялося про скандал на грі киян у Ларнаці.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #Ліга Європи #ФК Фенербахче