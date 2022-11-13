Чемпіона жорстоко побили: Перейра відібрав пояс UFC у Адесаньї (відео)
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Бразильський боєць здобув дострокову перемогу у п’ятому раунді
У Нью-Йорку пройшов вечір змішаних єдиноборств, де у головному поєдинку турніру UFC 281 зустрілися чемпіон у середній вазі Ісраель Адесанья та Алекс Перейра. Раніше українського зрадника викинули з UFC.
Поєдинок проходив за перевагою чемпіона, який упустив свою перемогу в п’ятому раунді. Перейра впіймав Адесанью лівим хуком, а потім добив серією ударів у сітки.
До зупинки Адесанья вів на картках всіх трьох суддів (39-37).
Для Адесаньї це був шостий захист титулу поспіль. Тоді як Перейра провів лише четвертий виступ під егідою UFC.
До речі, нещодавно на турнірі зі змішаних єдиноборств стався кумедний випадок: боєць ММА нокаутував суддю.
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