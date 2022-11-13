Чемпіона жорстоко побили: Перейра відібрав пояс UFC у Адесаньї (відео)

Бразильський боєць здобув дострокову перемогу у п’ятому раунді

У Нью-Йорку пройшов вечір змішаних єдиноборств, де у головному поєдинку турніру UFC 281 зустрілися чемпіон у середній вазі Ісраель Адесанья та Алекс Перейра. Раніше українського зрадника викинули з UFC.

Поєдинок проходив за перевагою чемпіона, який упустив свою перемогу в п’ятому раунді. Перейра впіймав Адесанью лівим хуком, а потім добив серією ударів у сітки.

До зупинки Адесанья вів на картках всіх трьох суддів (39-37).

Для Адесаньї це був шостий захист титулу поспіль. Тоді як Перейра провів лише четвертий виступ під егідою UFC.

До речі, нещодавно на турнірі зі змішаних єдиноборств стався кумедний випадок: боєць ММА нокаутував суддю.

Ми також писали, що українська зірка ММА позує для Playboy. Марина Мороз стала першою представницею UFC у журналі для чоловіків.