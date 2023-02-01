На війні загинув тренер чемпіонів: боксер воював в Афганістані та зоні АТО

Олександр Воробйов загинув під Вугледаром

Ще одна втрата в українському спорті. Нещодавно ми повідомляли про смерть майстра греко-римської боротьби. Наразі стало відомо, що на війні загинув відомий український тренер Олександр Воробйов.

Як повідомляє "СпортАрена", у лавах Збройних сил України Воробйов виконував бойові завдання на Донбасі. Загинув у районі Вугледару.

Олександр Воробйов – відомий український тренер з боксу. Працював у Черкаській області. Його вихованці неодноразово вигравали чемпіонати України у різних вікових категоріях, а також перемагали на міжнародних змаганнях.

Воробйов — ветеран бойових дій в Афганістані. Тренер добровольцем воював у зоні АТО у період з 2017-го до 2021-го року. Також організовував військово-патріотичні табори на Черкащині. Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії вступив до ЗСУ.

Раніше повідомлялося про загибель під Кремінною футболіста Олексія Биковського, який повертався до побратимів після успішного виконання бойового завдання.

Нагадаємо, у боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув український силач Андрій Дмитрієв.