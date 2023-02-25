Флойд Мейвезер не прийшов на церемонію зважування: що тепер буде з боєм

Боксер пропустив обов’язкову процедуру через день народження

Знаменитий американський боксер, колишній чемпіон світу у п’яти вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший не з’явився на зважування перед поєдинком із британським бійцем ММА Аароном Чалмерсом. Раніше доньку Мейвезера засудили до шести років умовно за завдання ножових поранень.

Як повідомляє Mirror, Мейвезер святкував свій 46-й день народження, тому й не прийшов на зважування. Проте організатори зазначають, що бій відбудеться у будь-якому разі.

Флойд Мейвезер-молодший раніше мав провести бій із кікбоксером Ліамом Харрісоном, але той вибув через травму ноги, після чого був замінений на Аарона Чалмерса.

Боксерський вечір із головним поєдинком Мейвезер — Чалмерс відбудеться 25 лютого в Лондоні на "O2 Arena". Бій триватиме вісім раундів по дві хвилини.

Це перший бій Мейвезера на території Великобританії.

Нагадаємо, що Мейвезер назвав секрет успіху в боксі: жодних наркотиків, цигарок та алкоголю.

До речі, 25 лютого в рамках вечора змішаних єдиноборств Bellator 291 у Дубліні (Ірландія) відбудеться чемпіонський бій між українцем Ярославом Амосовим та американцем Логаном Сторлі.