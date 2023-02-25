Флойд Мейвезер не пришел на церемонию взвешивания: что теперь будет с боем

Боксер пропустил обязательную процедуру из-за дня рождения

Знаменитый американский боксер, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший не явился на взвешивание перед поединком с британским бойцом ММА Аароном Чалмерсом. Ранее дочь Мейвезера приговорили к шести годам условно за нанесение ножевых ранений.

Как сообщает Mirror, Мейвезер праздновал свой 46-й день рождения, поэтому и не пришел на взвешивание. Однако организаторы отмечают, что бой состоится в любом случае.

Флойд Мейвезер-младший ранее должен был провести бой с кикбоксером Лиамом Харрисоном, но тот выбыл из-за травмы ноги, после чего был заменен на Аарона Чалмерса.

Боксерский вечер с главным поединком Мейвезер — Чалмерс состоится 25 февраля в Лондоне на "O2 Arena". Бой продлится восемь раундов по две минуты.

Стоит отметить, что это первый бой Мейвезера на территории Великобритании.

Напомним, что Мейвезер назвал секрет успеха в боксе: никаких наркотиков, сигарет и алкоголя.

Кстати, 25 февраля в рамках вечера смешанных единоборства Bellator 291 в Дублине (Ирландия) состоится чемпионский бой между украинцем Ярославом Амосовым и американцем Логаном Сторли.