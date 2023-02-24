Амосов - Сторли 2: где и когда смотреть чемпионский бой в Украине

Реванш состоится в Дублине

В субботу, 25 февраля, в рамках вечера смешанных единоборства Bellator 291 в Дублине (Ирландия) состоится чемпионский бой Ярослав Амосов (26-0) — Логан Сторли (14-1). Украинский чемпион после полномасштабного вторжения рф служил в рядах теробороны.

В прямом эфире в Украине бой покажет медиасервис "megogo". Для пользователей из Украины прямая трансляция поединка будет бесплатной, передает пресс-служба транслятора в Instagram.

На кону поединка будет стоять чемпионский пояс украинца в полусреднем весе. Начало трансляции на "megogo" — в 23:00 по киевскому времени. Сообщается, что будут показаны все бои андеркарда и главное событие.

В ноябре 2020 украинец уже побеждал Сторли раздельным решением судей на своем пути к завоеванию пояса чемпиона.

А в своем крайнем поединке Ярослав уверенно победил действующего чемпиона Дугласа Лиму.

Украинец должен был защищать свой пояс в бою с Майклом Пейджем, однако из-за полномасштабного вторжения рф он снялся с боя. Ярослав защищал свой родной город Ирпень в рядах местной территориальной обороны и помогал освобождать Киевскую область от российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что российскую легенду ММА жестоко избили на шоу Bellator 290.

Напомним, недавно украинский боец Игорь Потеря добыл свою первую победу в сильнейшей ММА-лиге мира.