Амосов — Сторлі 2: де і коли дивитись чемпіонський бій в Україні

Реванш відбудеться у Дубліні

У суботу, 25 лютого, в рамках вечора змішаних єдиноборств Bellator 291 у Дубліні (Ірландія) відбудеться чемпіонський бій Ярослав Амосов (26-0) — Логан Сторлі (14-1). Український чемпіон після повномасштабного вторгнення рф служив у лавах тероборони.

У прямому ефірі в Україні бій покаже медіасервіс "megogo". Для користувачів з України пряма трансляція поєдинку буде безкоштовною, повідомляє пресслужба транслятора в Instagram.

На кону поєдинку стоятиме чемпіонський пояс українця у напівсередній вазі. Початок трансляції на "megogo" — о 23:00 за київським часом. Повідомляється, що будуть показані всі бої андеркарда та головна подія.

У листопаді 2020 року українець вже перемагав Сторлі роздільним рішенням суддів на своєму шляху до завоювання поясу чемпіона.

А у своєму крайньому поєдинку Ярослав впевнено переміг чинного чемпіона Дугласа Ліму.

Українець повинен був захищати свій пояс у бою з Майклом Пейджем, проте через повномасштабне вторгнення рф він знявся з бою. Ярослав захищав своє рідне місто Ірпінь у лавах місцевої територіальної оборони та допомагав звільняти Київську область від російських окупантів.

Раніше повідомляли, що російську легенду ММА жорстоко побили на шоу Bellator 290.

Нагадаємо, нещодавно український боєць Ігор Потеря здобув свою першу перемогу у найсильнішій ММА-лізі світу.