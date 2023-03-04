Кличте Байдена! Найкращого тенісиста світу не пустили до США

Новак Джокович не має щеплення від коронавірусу

Сербський тенісист Новак Джокович у березні не зможе в’їхати до США. Він просив, щоб йому зробили виняток і дозволили потрапити до країни без щеплення від коронавірусу, але отримав відмову. Раніше батька Джоковича помітили біля портрета путіна.

Американський сенатор Рік Скотт просить президента країни Джо Байдена втрутитися у ситуацію.

"Джо Байден зобов’язаний зараз це виправити, дати виняток і дозволити Джоковичу виступити в Штатах", — написав Скотт у Twitter.

Влада США продовжила заборону на в’їзд нещеплених іноземців до 11 травня. Якщо його не буде знову продовжено, то серб зможе зіграти на US Open.

Новак Джокович вважається одним із найкращих гравців в історії тенісу. Рекордсмен за кількістю тижнів на першому рядку професійних рейтингів у одиночному розряді серед чоловіків та жінок. Переможець 22 турнірів Великого шолома в одиночному розряді (ділить перше місце за цим показником із Рафаелем Надалем). Станом на 1 березня 2023 року посідає перше місце в історії тенісу за сумою зароблених призових – 166 861 716 доларів.

Раніше ми писали, що Новак Джокович виграв Australian Open.