Зовите Байдена! Лучшего теннисиста мира не пустили в США

У Новака Джоковича нет прививки от коронавируса

Сербский теннисист Новак Джокович в марте не сможет въехать в США. Он просил, чтобы для него сделали исключение и разрешили попасть в страну без прививки от коронавируса, но получил отказ. Ранее отца Джоковича заметили возле портрета путина.

Американский сенатор Рик Скотт просит президента страны Джо Байдена вмешаться в ситуацию.

"Джо Байден обязан сейчас же это исправить, дать исключение и позволить Джоковичу выступить в Штатах", — написал Скотт в Twitter.

Власти США продлили запрет на въезд непривитых иностранцев до 11 мая. Если он не будет снова продлен, то серб сможет сыграть на US Open.

Новак Джокович считается одним из лучших игроков в истории тенниса. Рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин. Победитель 22 турниров Большого шлема в одиночном разряде (делит первое место по этому показателю с Рафаэлем Надалем). По состоянию на 1 марта 2023 года занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых — 166 861 716 долларов.

Ранее мы писали, что Новак Джокович выиграл Australian Open.