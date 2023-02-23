Вся чорно-біла: несподіваний образ Світоліної (фото)

Тенісистка взяла участь у фотосесії

На початку лютого найкраща тенісистка країни Еліна Світоліна приїхала до України з благодійною місією. У її рамках Світоліна відвідала Ірпінь та запостила знімки зі зруйнованого міста у соціальних мережах.

Тепер Еліна зробила новий пост. У Instagram спортсменка поділилася кадрами зі своєї фотосесії у чорно-білих кольорах. Підписала знімки Світоліна одним емодзі: "Бомба".

До речі, Світоліна обурена заявою МОК, який готовий допустити спортсменів з росії та білорусі до Олімпіади-2024 у Парижі. Тенісистка опублікувала в соцмережах свою заяву, в якій різко засудила повернення спортсменів із країн-агресорів на міжнародні змагання.

28-річна Еліна Світоліна — переможниця 16 турнірів WTA. Переможниця Підсумкового чемпіонату WTA 2018 року. Її найкраще досягнення на "Великому шоломі" — півфінали Вімблдону та US Open у 2019 році. На Олімпійських іграх у Токіо-2020 українка виборола бронзову медаль.

У середині жовтня минулого року Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, вперше стали батьками. Еліна народила доньку, яку назвали Скай.

Раніше Світоліна показала, як пара відзначала різдвяні та новорічні свята. А також запостила у соцмережах фотографію доньки у вишиванці.