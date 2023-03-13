Українського фігуриста поранили ножем у Москві: що він там робив

Данило Семко тренується у росії

Фігурист Данило Семко потрапив до лікарні міста Москва із ножовим пораненням. Раніше в боях з росіянами під Бахмутом загинув 25-річний фігурист Дмитро Шарпар.

Як повідомляє телеграм-канал Shot, лікарі Боткінської лікарні діагностували колоту рану правого стегна у 22-річного спортсмена. Постраждалий заявив, що у натовпі зіткнувся з якимсь чоловіком біля Петровського парку, після чого відчув біль у стегні та побачив поранення.

Після того, як лікарі обробили рану та викликали поліцію, Семко змінив свої свідчення. Він заявив, що сильно подряпався, зачепившись за чиюсь сумку, і претензій ні до кого не має.

Данило Семко народився в Одесі, де й починав займатися фігурним катанням. У 15 років переїхав до Угорщини, де виграв національний чемпіонат. Виступає в танцях на льоду в парі з Марією Ігнатьєвою, на міжнародній арені вони представляють Угорщину. Пара тренувалася у Москві у Ірини Жук та Олександра Свиніна.

Дивіться один із виступів пари Семко/Ігнатьєва:

Раніше ми писали, що російському фігуристу, фанату путіна, відрізали руки. А чоловік олімпійської чемпіонки з росії поїхав воювати в Україну.