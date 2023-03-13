Украинского фигуриста ранили ножом в Москве: что он там делал

Даниил Семко тренируется в россии

Фигурист Даниил Семко попал в больницу города Москва с ножевым ранением. Ранее в боях с россиянами под Бахмутом погиб 25-летний фигурист Дмитрий Шарпар.

Как сообщает телеграм-канал Shot, врачи Боткинской больницы диагностировали колотую рану правого бедра у 22-летнего спортсмена. Пострадавший заявил, что в толпе столкнулся с неким мужчиной у Петровского парка, после чего почувствовал боль в бедре и увидел ранение.

После того, как врачи обработали рану и вызвали полицию, Семко изменил свои показания. Он заявил, что сильно поцарапался, зацепившись за чью-то сумку, и претензий ни к кому не имеет.

Даниил Семко родился в Одессе, где и начинал заниматься фигурным катанием. В 15 лет переехал в Венгрию, где выигрывал национальный чемпионат. Выступает в танцах на льду в паре с Марией Игнатьевой, на международной арене они представляют Венгрию. Пара тренировалась в Москве у Ирины Жук и Александра Свинина.

Смотрите одно из выступлений пары Семко/Игнатьева

Ранее мы писали, что российскому фигуристу, фанату путина, отрезали руки. А муж олимпийской чемпионки из россии поехал воевать в Украину.