Легенда японського футболу в 56 років дебютував за португальський клуб (відео)

Кар’єра нападника триває 37 років

Японський футболіст Кадзуєсі Міура, який вже давно не виступає на батьківщині, дебютував за португальський клуб другого дивізіону "Олівейренсе" у віці 56 років.

Про це повідомляє Reuters. Нападник перейшов у команду на правах оренди з "Йокогами" і вийшов на поле на 90-й хвилині матчу з "Академіку Візеу" (4:1).

Міура став найбільш віковим гравцем, який провів матч у португальському футболі. На момент дебюту йому виповнилося 56 років, один місяць та 24 дні.

Для нападника, який проводить свій 38-й сезон як професіонал, Португалія — це шоста країна, де він виступав. Його кар’єра розпочалася в бразильському "Сантосі" у 1986 році.

Міура, якого вболівальники прозвали "Король Кадзу", провів 89 матчів за збірну Японії та виграв Кубок Азії в 1992 році. Він — другий кращий бомбардир в історії національної команди із 55 голами. Востаннє він зіграв за збірну в 2000 році.

Раніше нападник став найвіковішим автором голу серед професіоналів. Йому вдалося забити у віці 50 років та 14 днів.

Також Міура у віці 50 років і 7 днів став найстаршим гравцем у світі.