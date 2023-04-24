Легенда японського футболу в 56 років дебютував за португальський клуб (відео)
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Кар’єра нападника триває 37 років
Японський футболіст Кадзуєсі Міура, який вже давно не виступає на батьківщині, дебютував за португальський клуб другого дивізіону "Олівейренсе" у віці 56 років.
Про це повідомляє Reuters. Нападник перейшов у команду на правах оренди з "Йокогами" і вийшов на поле на 90-й хвилині матчу з "Академіку Візеу" (4:1).
Міура став найбільш віковим гравцем, який провів матч у португальському футболі. На момент дебюту йому виповнилося 56 років, один місяць та 24 дні.
Для нападника, який проводить свій 38-й сезон як професіонал, Португалія — це шоста країна, де він виступав. Його кар’єра розпочалася в бразильському "Сантосі" у 1986 році.
Міура, якого вболівальники прозвали "Король Кадзу", провів 89 матчів за збірну Японії та виграв Кубок Азії в 1992 році. Він — другий кращий бомбардир в історії національної команди із 55 голами. Востаннє він зіграв за збірну в 2000 році.
Раніше нападник став найвіковішим автором голу серед професіоналів. Йому вдалося забити у віці 50 років та 14 днів.
Також Міура у віці 50 років і 7 днів став найстаршим гравцем у світі.